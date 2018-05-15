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У Києві вночі обстріляли маршрутку - ЗМІ

Вівторок, 15 травня 2018, 09:46
У Києві вночі обстріляли маршрутку - ЗМІ

Неподалік від столичної станції метро "Лісова" у понеділок увечері обстріляли маршрутний автобус "Київ – Бровари".

Як повідомляє "Київ оперативний" у Facebook, це сталося близько 23:00.

"Швидше за все, щось типу "пневмата" або "Флобера", – йдеться в повідомленні.



Минулося без постраждалих. Розбилося скло вікна.

У прес-службі поліції Києва "Українській правді" сказали, що поки ця інформація перевіряється, але станом на 8 ранку в поліцію ніхто не звертався з такого приводу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київзброя
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