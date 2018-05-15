У Києві вночі обстріляли маршрутку - ЗМІ

Неподалік від столичної станції метро "Лісова" у понеділок увечері обстріляли маршрутний автобус "Київ – Бровари".



Як повідомляє "Київ оперативний" у Facebook, це сталося близько 23:00.



"Швидше за все, щось типу "пневмата" або "Флобера", – йдеться в повідомленні.





Минулося без постраждалих. Розбилося скло вікна.



У прес-службі поліції Києва "Українській правді" сказали, що поки ця інформація перевіряється, але станом на 8 ранку в поліцію ніхто не звертався з такого приводу.