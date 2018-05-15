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В Киеве ночью обстреляли маршрутку – СМИ

Вторник, 15 мая 2018, 09:46
В Киеве ночью обстреляли маршрутку – СМИ

Неподалёку от столичной станции метро "Лесная" в понедельник вечером обстреляли маршрутный автобус "Киев – Бровары".

Как сообщает "Киев оперативный" в Facebook, это произошло около 23:00.

"Скорее всего, что-то типа "пневмата" или "Флобера", – говорится в сообщении.

Обошлось без пострадавших. Разбилось стекло окна.

В пресс-службе полиции Киева "Украинской правде" сказали, что пока эта информация проверяется, но по состоянию на 8 утра в полицию никто не обращался по такому поводу.

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Темы: Киеворужие
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