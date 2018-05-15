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У Києві СБУ затримала директора "РИА Новости Украина"

Вівторок, 15 травня 2018, 10:47
Фото: сторінка Кирила Вишинського в Facebook

Служба безпеки України проводить обшуки в офісі російського інформагентства в Києві, затримали директора українського відділу "РИА Новости" Кирила Вишинського.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"У нас все юридично обгрунтовано", - сказала вона, додавши, що пізніше СБУ оприлюднить більше інформації.

За словами колег Вишинського, його затримали на вулиці поруч з його будинком.

Гітлянська в Facebook повідомила, що співробітники служби безпеки "розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Росії".

"Правоохоронці встановили, що вони використовувалися країною-агресором в рамках гібридної інформаційної війни проти України", - написала вона і додала, що зараз проходять слідчі дії.

Пізніше в агентстві повідомили, що в їхньому офісі в Києві проходять обшуки.

Українська правда

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Теми: ЗМІСБУобшукиКиївРосія
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