В Киеве СБУ задержала директора "РИА Новости Украина"

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Вторник, 15 мая 2018, 10:47
Фото : страница Кирилла Вышинского в Facebook

Служба безопасности Украины проводит обыски в офисе российского информагентства в Киеве, задержали директора украинского отдела "РИА Новости" Кирилла Вышинского.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"У нас все юридически обоснованно", - сказала она, добавив, что позже СБУ обнародует больше информации.

По словам коллег Вышинского, его задержали на улице рядом с его домом.

Гитлянская в Facebook сообщила, что сотрудники службы безопасности "раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России".

"Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины", - написала она и добавила, что сейчас проходят следственные действия.

Позже в агентстве сообщили, что в их офисе в Киеве проходят обыски.

Украинская правда
Темы: СМИ СБУ обыски Киев Росcия
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