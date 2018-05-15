Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Відомому російському коміку заборонили в'їзд до України

Вівторок, 15 травня 2018, 11:32
Відомому російському коміку заборонили в'їзд до України

Служба безпеки України не пустила до країни і заборонила в'їзд терміном на 3 роки російському стендап-коміку Данилу Поперечному.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію, отриману в СБУ.

"Поперечному закритий в'їзд СБУ з 12 квітня 2018 року на 3 роки", - сказали в спецслужбі.

За даними агентства, 18 травня Поперечний мав виступити з концертом в Києві.

Водночас громадський рух "Відсіч" розповів у Facebook про причини заборони. За його даними, артиста підвела антиукраїнська позиція.

"Причиною стала антиукраїнська позиція "митця" та його заяви на підтримання російської політики в Україні, зокрема окупації Криму", - йдеться в пості.

Як відомо, Поперечний досить часто приїжджав з виступами до Києва, він також є популярним відеоблогером.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяСБУзаборонакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Росія
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
Останні новини
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
Усі новини...
Реклама: