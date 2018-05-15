Відомому російському коміку заборонили в'їзд до України

Служба безпеки України не пустила до країни і заборонила в'їзд терміном на 3 роки російському стендап-коміку Данилу Поперечному.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію, отриману в СБУ.

"Поперечному закритий в'їзд СБУ з 12 квітня 2018 року на 3 роки", - сказали в спецслужбі.

За даними агентства, 18 травня Поперечний мав виступити з концертом в Києві.

Водночас громадський рух "Відсіч" розповів у Facebook про причини заборони. За його даними, артиста підвела антиукраїнська позиція.

"Причиною стала антиукраїнська позиція "митця" та його заяви на підтримання російської політики в Україні, зокрема окупації Криму", - йдеться в пості.

Як відомо, Поперечний досить часто приїжджав з виступами до Києва, він також є популярним відеоблогером.