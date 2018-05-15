Известному российскому комику запретили въезд в Украину

7252 просмотра
Вторник, 15 мая 2018, 11:32

Служба безопасности Украины не впустила в страну и запретила въезд сроком на 3 года российскому стендап-комику Даниле Поперечному.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию, полученную в СБУ.

"Поперечному закрыт въезд СБУ с 12 апреля 2018 года на 3 года", - сказали в спецслужбе.

По данным агентства, 18 мая Поперечный должен был выступить с концертом в Киеве.

При этом гражданское движение "Відсіч" рассказало в Facebook о причинах запрета. По его данным, артиста подвела антиукраинская позиция.

"Причиной стала антиукраинская позиция "творца" и его заявления о поддержке российской политики в Украине, в частности оккупации Крыма", - говорится в посте.

Как известно, Поперечный довольно часто приезжал с выступлениями в Киев, он также является популярным видеоблогером.

Темы: Росcия СБУ запрет граница
powered by lun.ua
По теме
В Киеве СБУ задержала директора "РИА Новости Украина" 15 мая 2018, 10:47
Нидерланды отказались от антивирусов "Касперского" 15 мая 2018, 09:26
Кобзон, Лещенко и Газманов отказались открывать "Крымский мост" 15 мая 2018, 09:25
Все новости
Главные новости
Известному российскому комику запретили въезд в Украину
В Киеве СБУ задержала директора "РИА Новости Украина"
Кандидат в аудиторы НАБУ оказался отцом члена Квалифкомиссии судей - ЦПК
Национализация Приватбанка: компания Коломойского проиграла суд по bail-in
Все новости
спорт

6 полезных упражнений для растяжки всего тела

психология

Что происходит с ребенком до 5 лет, и что с этим делать родителям