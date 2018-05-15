Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Известному российскому комику запретили въезд в Украину

Вторник, 15 мая 2018, 11:32
Известному российскому комику запретили въезд в Украину

Служба безопасности Украины не впустила в страну и запретила въезд сроком на 3 года российскому стендап-комику Даниле Поперечному.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию, полученную в СБУ.

"Поперечному закрыт въезд СБУ с 12 апреля 2018 года на 3 года", - сказали в спецслужбе.

По данным агентства, 18 мая Поперечный должен был выступить с концертом в Киеве.

При этом гражданское движение "Відсіч" рассказало в Facebook о причинах запрета. По его данным, артиста подвела антиукраинская позиция.

"Причиной стала антиукраинская позиция "творца" и его заявления о поддержке российской политики в Украине, в частности оккупации Крыма", - говорится в посте.

Как известно, Поперечный довольно часто приезжал с выступлениями в Киев, он также является популярным видеоблогером.

Темы: РосcияСБУзапретграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Росcия
В Брянске во второй раз за месяц горел объект Минобороны РФ
В Белом доме предупредили Россию, что срыв "зерновой сделки" ей дорого обойдется
"Манипуляция и неправда". Ответ Михаилу Дубинянскому
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: