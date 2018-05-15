Известному российскому комику запретили въезд в Украину

Служба безопасности Украины не впустила в страну и запретила въезд сроком на 3 года российскому стендап-комику Даниле Поперечному.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию, полученную в СБУ.

"Поперечному закрыт въезд СБУ с 12 апреля 2018 года на 3 года", - сказали в спецслужбе.

По данным агентства, 18 мая Поперечный должен был выступить с концертом в Киеве.

При этом гражданское движение "Відсіч" рассказало в Facebook о причинах запрета. По его данным, артиста подвела антиукраинская позиция.

"Причиной стала антиукраинская позиция "творца" и его заявления о поддержке российской политики в Украине, в частности оккупации Крыма", - говорится в посте.

Как известно, Поперечный довольно часто приезжал с выступлениями в Киев, он также является популярным видеоблогером.