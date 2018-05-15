Найближчої доби денна температура в Україні підвищиться, особливо на сході.



Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



За даними синоптиків, 16 травня західна частина України опиниться під впливом циклону, що переміщається з Балкан, і вологої, прохолодної повітряної маси; на решту території південні вітри принесуть тепліший і в основному сухе повітря.



У західних областях дощі, грози, в Карпатах і на Закарпатті вранці і вдень дуже сильні дощі; вітер південний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-20 м/с, на високогір'ї 25-30 м/с; температура вночі 7-12°, вдень 15-20°.



На решті території без опадів, лише на крайньому сході країни, в Житомирській і Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози; вітер південно-східний, південно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 9-14°, вдень 21-27°.



У Києві в середу - без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 23-25​​°.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 16 травня найвища температура вдень була 30,6 в 1907 р., найнижча вночі 3,2 в 1919 р.



На 17 травня синоптики прогнозують у західних областях дощі, грози; температура повітря вночі 5-10°, удень 15-20°.



На решті території без опадів; температура повітря вночі 11-16°, удень 21-26°, у східній частині до 29°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



У Києві – без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.



15 травня о 9 годин температура води в Чорному і Азовському морях була 15-20°, в Дніпрі біля Києва 18°.