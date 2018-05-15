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Запад будет заливать дождями, температура повысится – синоптики

Вторник, 15 мая 2018, 12:43

В ближайшие сутки дневная температура в Украине повысится, особенно на востоке.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным синоптиков, 16 мая западная часть Украины окажется под влиянием циклона, перемещающегося с Балкан, и влажной, прохладной воздушной массы; на остальную территорию южные ветры принесут более теплый и в основном сухой воздух.

В западных областях дожди, грозы, в Карпатах и на Закарпатье утром и днем очень сильные дожди; ветер южный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с, на высокогорье 25-30 м/с; температура ночью 7-12°, днем 15-20°.

На остальной территории без осадков, лишь на крайнем востоке страны, в Житомирской и Винницкой областях днем кратковременные дожди, местами грозы; ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с; температура ночью 9-14°, днем 21-27°.

В Киеве в среду – без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 мая самая высокая температура днем была 30,6 в 1907г., самая низкая ночью 3,2 в 1919г.

На 17 мая синоптики прогнозируют в западных областях дожди, грозы; температура воздуха ночью 5-10°, днём 15-20°.

На остальной территории без осадков; температура воздуха ночью 11-16°, днём 21-26°, в восточной части до 29°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве – без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 24-26°.

15 мая в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 15-20°, в Днепре возле Киева 18°.

Темы: погода
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