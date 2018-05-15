На Закарпатті контрабандисти закидали камінням прикордонників

У Закарпатській області порушників кордону, що кидали каміння у прикордонників, зупиняли пострілами.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Організатори незаконної діяльності, пов’язаної із переправленням через кордон заборонених товарів, намагаються чинити спротив та вдаються до провокативних дій щодо співробітників прикордонного відомства", - зазначають у відомстві.

За даними прес-служби ДПСУ, у вівторок, близько 2-ї години ночі, поблизу населеного пункту Вилок прикордонники помітили невідомих, що рухалися в бік державного кордону, і почали їх переслідування. Правопорушники відреагували на це нецензурною лайкою та жбурлянням каміння у правоохоронців. Один камінь влучив у прикордонника.

Повідомляється, що у відповідь прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів вгору, після чого правопорушники сховались в одному з приватних помешкань.

"Групою реагування було організовано спостереження за даним приватним помешканням та викликано до місця події співробітників поліції, які й затримали нападників", - розповідають у Прикордонній службі.