На Закарпатье контрабандисты забросали камнями пограничников

3504 просмотра
Вторник, 15 мая 2018, 13:36

В Закарпатской области нарушителей границы, которые бросали камни в пограничников, останавливали выстрелами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Организаторы незаконной деятельности, связанной с переправкой через границу запрещенных товаров, пытаются сопротивляться и прибегают к провокационным действиям в отношении сотрудников пограничного ведомства", - отмечают в ведомстве.

По данным пресс-службы ГПСУ, во вторник, около 2 часов ночи, поблизости от населенного пункта Вилок пограничники заметили неизвестных, которые двигались в сторону государственной границы, и начали их преследование. Правонарушители отреагировали на это нецензурной бранью и метанием камней в стражей порядка. Один камень попал в пограничника.

Сообщается, что в ответ пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов вверх, после чего правонарушители скрылись в одном из частных домов.

"Группой реагирования было организовано наблюдение за данным частным домом и вызваны к месту происшествия сотрудники полиции, которые и задержали нападавших", - рассказывают в Пограничной службе.

Украинская правда
Темы: граница Закарпатье Пограничная служба чрезвычайное происшествие контрабанда
powered by lun.ua
По теме
Известному российскому комику запретили въезд в Украину 15 мая 2018, 11:32
В киевском хостеле задержали почти 100 мигрантов 14 мая 2018, 17:49
Пограничники не пустили в Украину еще одну российскую артистку 14 мая 2018, 12:05
Все новости
Главные новости
Агентстсво "РИА Новости-Украина" совершила государственную измену - ГПУ
СММ ОБСЕ: Ответный огонь – это тоже нарушение договоренностей
На АЗС выросли цены на бензин и дизтопливо
Проезд в метро Киева подорожает до 8 гривен
Все новости
соцсети

Чем больше вы используете Facebook, тем хуже себя чувствуете

здоровье

Ешьте больше и теряйте вес