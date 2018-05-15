На Закарпатье контрабандисты забросали камнями пограничников

В Закарпатской области нарушителей границы, которые бросали камни в пограничников, останавливали выстрелами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Организаторы незаконной деятельности, связанной с переправкой через границу запрещенных товаров, пытаются сопротивляться и прибегают к провокационным действиям в отношении сотрудников пограничного ведомства", - отмечают в ведомстве.

По данным пресс-службы ГПСУ, во вторник, около 2 часов ночи, поблизости от населенного пункта Вилок пограничники заметили неизвестных, которые двигались в сторону государственной границы, и начали их преследование. Правонарушители отреагировали на это нецензурной бранью и метанием камней в стражей порядка. Один камень попал в пограничника.

Сообщается, что в ответ пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов вверх, после чего правонарушители скрылись в одном из частных домов.

"Группой реагирования было организовано наблюдение за данным частным домом и вызваны к месту происшествия сотрудники полиции, которые и задержали нападавших", - рассказывают в Пограничной службе.