Нардепи спробують скасувати закон, який дозволив Луценку очолити ГПУ

Група народних депутатів збирається попросити Конституційний суд перевірити легітимність закону, який дозволив Юрію Луценку отримати посаду генерального прокурора.

Про це повідомив позафракційний депутат Віктор Чумак на спільному брифінгу з декількома своїми колегами в парламенті у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"45 народних депутатів підписали конституційне подання щодо визнання цього закону неконституційним з мотивом порушення регламенту", - сказав він.

За словами нардепа, всі 45 підписів під поданням перевірені апаратом Верховної Ради, завірені його печаткою та підписами.

"І це конституційне подання цього тижня буде передано до Конституційного суду", - пообіцяв Чумак.

Він пояснив, що йдеться про закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури, який був ухвалений 12 травня 2016 року.

Депутат зазначив, що даний закон "відрізняється своїм цинізмом".

Він нагадав, що відповідний проект закону був внесений до ВР о 9 ранку 12 травня, о 9:15 його розглянув профільний комітет, об 11-й за нього проголосували в сесійній залі парламенту, цього ж дня його підписав спікер парламенту і президент України, після чого закон опублікували в офіційному виданні.

"Це той проект закону, який дав можливість зайняти посаду генерального прокурора Юрію Віталійовичу Луценку і змінив усі правила призначення на посаду генерального прокурора", - сказав Чумак.

Як повідомлялося, 12 травня 2016 року Верховна Рада ухвалила зміни, які дозволяють призначити генеральним прокурором людину без юридичної освіти, а також унормовують реформу Генпрокуратури.