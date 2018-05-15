Нардепы попробуют отменить закон, который позволил Луценко возглавить ГПУ

Группа народных депутатов собирается попросить Конституционный суд проверить легитимность закона, который позволил Юрию Луценко занять должность генерального прокурора.

Об этом сообщил внефракционный депутат Виктор Чумак на совместном брифинге с несколькими своими коллегами в парламенте во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"45 народных депутатов подписали конституционное представление относительно признания этого закона неконституционным с мотивом нарушения регламента", - сказал он.

По словам нардепа, все 45 подписей под представлением проверены аппаратом Верховной Рады, заверены его печатью и подписями.

"И это конституционное представление на этой неделе будет передано в Конституционный суд", - пообещал Чумак.

Он пояснил, что речь идет о законе о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры, который был принят 12 мая 2016 года.

Депутат отметил, что данный закон "отличается своим цинизмом".

Он напомнил, что соответствующий проект закона был внесен в ВР в 9 утра 12 мая, в 9:15 его рассмотрел профильный комитет, в 11:00 за него проголосовали в сессионном зале парламента, в этот же день его подписали спикер парламента и президент Украины, после чего закон опубликовали в официальном издании.

"Это тот проект закона, который дал возможность занять должность генерального прокурора Юрию Витальевичу Луценко и изменил все правила назначения на должность генерального прокурора", - сказал Чумак.

Как сообщалось, 12 мая 2016 года Верховная Рада приняла изменения, которые позволяют назначать генеральным прокурором человека без юридического образования, а также унормируют реформу Генпрокуратуры.