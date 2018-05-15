Будівництво кримського мосту не змінює протиправності окупації півострова – Зеркаль

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Вівторок, 15 травня 2018, 14:15

Жодна рекламна картинка щодо будівництва Керченського мосту не змінює факту протиправної окупації Криму.

Про це у своїй сторінці  у Facebook написала заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, повідомляє "Європейська правда".

"Керченський міст веде з країни окупанта до окупованих українських територій. Жодна рекламна картинка не змінює факту протиправної окупації півострова" - наголосила вона.

Зеркаль наголосила, що міст "всупереч нашій волі побудовано на нашій території".

"Керченський міст побудовано у порушення суверенних прав України. Негативний вплив на довкілля, судноплавство і рибальство лише додаток до головного – без згоди України цей міст не можна було будувати взагалі" - написала вона.

Заступниця міністра нагадала, що позов проти РФ про порушення цих прав Україна подала ще 2016 року, а у лютому був поданий Меморандум у цій справі – головний документ у процесі з усіма потрібними доказами.

"Будівництво моста порушує, щонайменше, статті 2, 43, 44, 123,192, 194, 204, 205, 206 Конвенції ООН з морського права. Зрештою це порушення багатьох двосторонніх угод між Україною та РФ, яка зобов’язалась поважати нашу територіальну цілісність і суверенітет, а також непорушність нашого кордону. Питання не в геології і технологіях – міст який побудовано на безправ’ї, агресії і злочинних діяннях не зможе встояти" - наголосила Зеркаль.

Як відомо, 15 травня проходить відкриття автодорожньої частини кримського мосту.

Теми: Крим Росія Україна
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