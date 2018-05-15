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Строительство крымского моста не меняет противоправности оккупации полуострова – Зеркаль

Вторник, 15 мая 2018, 14:15

Ни одна рекламная картинка по строительству Керченского моста не меняет факта противоправной оккупации Крыма.

Об этом в своей странице в Facebook написала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает "Европейская правда".

"Керченский мост ведет из страны оккупанта к оккупированным украинским территориям. Ни одна рекламная картинка не меняет факта противоправной оккупации полуострова", - подчеркнула она.

Зеркаль подчеркнула, что мост "вопреки нашей воле построено на нашей территории".

"Керченский мост построен в нарушение суверенных прав Украины. Негативное влияние на окружающую среду, судоходство и рыболовство лишь приложение к главному – без согласия Украины этот мост нельзя было строить вообще", - написала она.

Заместитель министра напомнила, что иск против РФ о нарушении этих прав Украина подала еще 2016 года, а в феврале был подан Меморандум в этом деле – главный документ в процессе со всеми нужными доказательствами.

"Строительство моста нарушает, по меньшей мере, статьи 2, 43, 44, 123,192, 194, 204, 205, 206 Конвенции ООН по морскому праву. В конце концов это нарушение многих двусторонних соглашений между Украиной и РФ, которая обязалась уважать нашу территориальную целостность и суверенитет, а также незыблемость нашей границы. Вопрос не в геологии и технологиях – мост который построен на бесправии, агрессии и преступных деяниях не сможет устоять", - подчеркнула Зеркаль.

Как известно, 15 мая проходит открытие автодорожной части крымского моста.

Темы: КрымРосcияУкраина
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