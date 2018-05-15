МЗС попереджає українців, що їхати до Росії на футбол небезпечно

Міністерство закордонних справ закликає громадян України задля їхньої безпеки не їздити до Росії на фінал чемпіонату світу з футболу, що відбудеться з 14 червня по 15 липня.

"Перебування громадян України на території РФ пов’язане із серйозними загрозами для особистої безпеки", – пояснює МЗС.

"Російські силові структури та каральні органи вдаються до затримань та звинувачень у шпигунській або терористичній діяльності, вчиняють проти українців інші провокативні дії", – уточнює відомство.

"У порушення своїх зобов’язань за Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 року Росія вдається до ганебної практики обмеження або взагалі відмови у доступі до затриманих громадян України консулів та адвокатів. Можливості консульського захисту громадян України на території держави-агресора на теперішній час обмежені", – додає МЗС.

На думку дипломатів, кремлівська пропаганда посилює антиукраїнські настрої, що додає ризиків:

"Будь-яка демонстрація своєї приналежності до України може спровокувати цілеспрямовану агресію з боку російських фанатських угруповань, більшість з яких не приховують свого ворожого ставлення до українців".

МЗС України також закликало закордонних партнерів політично бойкотувати фінальну частину чемпіонату світу з футболу на території Росії.

"Вважаємо, що відмова у направленні до РФ офіційних делегацій стане важливою демонстрацією міжнародної солідарності у несприйнятті агресивної політики РФ та здійснення злочинів проти прав людини, дієвості наших зобов’язань щодо поваги до принципів та норм міжнародного права", – вважає міністерство.



У разі вимушеної поїздки до РФ та виникнення проблем громадянам України рекомендують звертатися до:

- посольства України::+7 (495) 629-19-88, 629-34-22, 629-28-04, 629-69-22, 629-42-44, 629-14-57, на "гарячу лінію" +7 (919) 768 77 96 чи пошту gc_ru@mfa.gov.ua;

- генерального консульства в Ростові-на-Дону: +7 (863) 262 57 89, 227 05 51, 227 05 49, на "гарячу лінію" +7 (918) 587 99 93 чи пошту gc_rur@mfa.gov.ua;

- генерального консульства у Санкт-Петербурзі: +7 (812) 331 51 66, "гаряча лінія" +7 (921) 304 05 72, пошта gc_rus@mfa.gov.ua;

- консульства в Єкатеринбурзі: +7 (343) 282-92-10, 282-92-14, на "гарячу лінію" +7 (953) 000 02 07 чи пошту gc_rue@mfa.gov.ua;



- консульства в Новосибірську: +7 (383) 319 00 16, 319 00 66, на "гарячу лінію" +7 (913) 379 12 93 чи пошту gc_nov@mfa.gov.ua.