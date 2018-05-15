МИД предупреждает украинцев, что ехать в Россию на футбол опасно

Министерство иностранных дел призывает граждан Украины для их безопасности не ездить в Россию на финал чемпионата мира по футболу, который состоится с 14 июня по 15 июля.



"Пребывание граждан Украины на территории РФ связано с серьезными угрозами для личной безопасности", – объясняет МИД.

"Российские силовые структуры и карательные органы прибегают к задержаниям и обвинениям в шпионской или террористической деятельности, совершают против украинцев другие провокационные действия", – уточняет ведомство.



"В случае нарушения своих обязательств по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года Россия прибегает к порочной практике ограничения или вообще отказа в доступе к задержанным гражданам Украины консулов ​​и адвокатов. Возможности консульской защиты граждан Украины на территории государства-агрессора в настоящее время ограничены", – добавляет МИД.



По мнению дипломатов, кремлевская пропаганда усиливает антиукраинские настроения, что добавляет рисков:

"Любая демонстрация своей принадлежности к Украине может спровоцировать целенаправленную агрессию со стороны российских фанатских группировок, большинство из которых не скрывают своего враждебного отношения к украинцам".



МИД Украины также призвал зарубежных партнеров политически бойкотировать финальную часть чемпионата мира по футболу на территории России.



"Считаем, что отказ от направления в РФ официальных делегаций станет важной демонстрацией международной солидарности в неприятии агрессивной политики РФ и совершения преступлений против прав человека, действенности наших обязательств относительно уважения к принципам и нормам международного права", – считает министерство.



В случае вынужденной поездки в РФ и возникновения проблем гражданам Украины рекомендуют обращаться в:



- посольство Украины: + 7 (495) 629-19-88, 629-34-22, 629-28-04, 629-69-22, 629-42-44, 629-14-57, на "горячую линию" +7 (919) 768 77 96 или почту gc_ru@mfa.gov.ua;



- генеральное консульство в Ростове-на-Дону: +7 (863) 262 57 89, 227 05 51, 227 05 49, на "горячую линию" +7 (918) 587 99 93 или почту gc_rur@mfa.gov.ua;



- генеральное консульство в Санкт-Петербурге: +7 (812) 331 51 66, "горячая линия" +7 (921) 304 05 72, почта gc_rus@mfa.gov.ua;



- консульство в Екатеринбурге: +7 (343) 282-92-10, 282-92-14, на "горячую линию" +7 (953) 000 02 07 или почту gc_rue@mfa.gov.ua;



- консульство в Новосибирске: +7 (383) 319 00 16, 319 00 66, на "горячую линию" +7 (913) 379 12 93 или почту gc_nov@mfa.gov.ua.