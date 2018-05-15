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У депо Кременчука блокували колію – поліція відкрила провадження

Вівторок, 15 травня 2018, 15:35

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом блокування колії в локомотивному депо міста Кременчука.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі "Південної залізниці".

"Правоохоронні органи були викликані до депо Кременчук після того, як декілька його працівників заблокували 5-у та 6-у колію й не давали виїхати з депо двом тепловозам. Щоб не здійснити наїзд на осіб, машиністи двох локомотивів були змушені припини рух", - розповів співрозмовник видання.

У прес-службі додали, що після переговорів з працівниками, які блокували рух, та втручання правоохоронних органів рух тепловозів було відновлено.

"Відомості по даному факту внесені до ЄРДР з попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу України – блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту", - розповіли в "Південній залізниці".

Зазначається, що за цією статтею передбачене покарання у вигляді штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів, або виправні роботи до 2 років, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років.

Також у прес-службі додали, що "Укрзалізниця" не отримувала жодних офіційних вимог від учасників тих чи інших акцій.

"У разі їх офіційного висунення вони будуть ретельно вивчені та отримають об’єктивну й обґрунтовану реакцію. Наразі "Укрзалізниця" працює в штатному режимі, пасажирські та вантажні перевезення здійснюються", - підсумували у прес-службі.

Раніше "Кременчуцька газета" повідомила, що з 5 ранку 14 травня працівники "Локомотивного депо Кременчук" заявили про проведення "італійського страйку".

Залізничники висували 4 основні вимоги: підвищення зарплати до європейського рівня, повернення можливості виходу на пенсію за вислугою років, приведення рухомого складу у відповідність до технічних умов експлуатації та відставка правління "Укрзалізниці".

Акція планувалася як безстрокова.

Українська правда

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Теми: УкрзалізницяполіціяКременчук
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