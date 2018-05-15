В депо Кременчуга блокировали пути – полиция открыла производство

Полиция открыла уголовное производство по факту блокирования путей в локомотивном депо города Кременчуга.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе "Южной железной дороги".

"Правоохранительные органы были вызваны в депо Кременчуга после того, как несколько его работников заблокировали пятый и шестой пути и не давали выехать из депо двум тепловозам. Чтобы не совершить наезд на людей, машинисты двух локомотивов были вынуждены прекратить движение", - рассказал собеседник издания.

В пресс-службе добавили, что после переговоров с работниками, блокировавшими движение, и вмешательства правоохранительных органов движение тепловозов было восстановлено.

"Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины – блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта", - рассказали в "Южной железной дороге".

Отмечается, что по этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов, или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет.

Также в пресс-службе добавили, что "Укрзализныця" не получала никаких официальных требований от участников тех или иных акций.

"В случае их официального выдвижения они будут тщательно изучены и получат объективную и обоснованную реакцию. Сейчас "Укрзализныця" работает в штатном режиме, пассажирские и грузовые перевозки осуществляются", - подытожили в пресс-службе.

Ранее "Кременчугская газета" сообщила, что с 5 утра 14 мая сотрудники "Локомотивного депо Кременчуг" заявили о проведении "итальянской забастовки".

Железнодорожники выдвигали 4 основных требования: повышение зарплаты до европейского уровня, возвращение возможности выхода на пенсию по выслуге лет, приведение подвижного состава в соответствие с техническими условиями эксплуатации и отставка правления "Укрзализныци".

Акция планировалась как бессрочная.