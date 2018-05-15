ЄС засудив будівництво Керченського моста

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Вівторок, 15 травня 2018, 17:26

Побудувавши Керченський міст, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, опублікованій прес-службою Європейської служби зовнішньої дії.

"Російська Федерація побудувала Керченський міст на Кримський півострів без згоди України. Це становить ще одне порушення суверенітету та територіальної цілісності України з боку Росії", - йдеться у заяві.

Як заявляють у ЄС, метою будівництва мосту є подальша примусова інтеграція незаконно анексованого півострова з Росією та її ізоляція від України.

В ЄС також відзначили, що міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти Азовського моря.

"Європейський Союз продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя з боку Росії та не визнає це порушення міжнародного права", - йдеться у заяві.

Як відомо, 15 травня за участі президента РФ Владіміра Путіна відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини кримського мосту.

Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що жодна рекламна картинка щодо будівництва Керченського мосту не змінює факту протиправної окупації Криму.

Європейская правда

Теми: Крим анексія Росія
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