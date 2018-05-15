ЕС осудил строительство Керченского моста

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Вторник, 15 мая 2018, 17:26

Построив Керченский мост, Россия еще раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, опубликованном пресс-службой Европейской службы внешних действий.

"Российская Федерация построила Керченский мост на Крымский полуостров без согласия Украины. Это составляет еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России", - говорится в заявлении.

Как заявляют в ЕС, целью строительства моста является дальнейшая принудительная интеграция незаконно аннексированного полуострова с Россией и его изоляция от Украины.

В ЕС также отметили, что мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря.

"Европейский Союз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя со стороны России и не признает это нарушение международного права", - говорится в заявлении.

Как известно, 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина состоялась церемония открытия автодорожной части крымского моста.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что ни одна рекламная картинка о строительстве Керченского моста не меняет факта противоправной оккупации Крыма.

Европейская правда

Темы: Крым аннексия Росcия
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