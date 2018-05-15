Силовики показали, що знайшли в офісі "РИА Новости Украина"

Наразі вирішується питання щодо затримання керівника агентства "РИА Новости Украина" Кририла Вишинського та повідомлення йому про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган 15 травня у Facebook.

СБУ проводить обшуки в агентстві

"Слідством встановлено, що "Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", з метою проведення підривної діяльності проти України, у 2014 році, без передбаченої законом України "Про інформаційні агентства" державної реєстрації, створило "Росийское информационное агентство новости Украина", – пише вона.

За даними слідства, за допомогою нього протягом кількох років "український медіа простір наповнювався спотвореною інформацією про події в Україні, в тому числі, всіляко виправдовувалась окупація півострову Крим Російською Федерацією".

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Зазначається, що за результатами проведених слідчих і негласних слідчих дій було встановлено причетність громадян України до незаконної діяльності зазначених медіа ресурсів в Україні.

Слідчі стверджують, що під час розслідування було отримано докази того, що інформація розміщена на інтернет ресурсі "РИА Новости Украина" містить заклики спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості України, державній та інформаційній безпеці.

"На даний час ще тривають обшуки, проте в ході їх проведення вже виявлено значний обсяг доказової інформації, який підтверджує описану протиправну діяльність", – зазначає Сарган.

Керівник "РИА Новости Украина" має державні нагороди країни-агресора

В тому числі медаль від Путіна - "За повернення Криму"

По закінченні обшуків буде вирішено питання щодо затримання особи, яка безпосередньо керувала незаконним інформаційним агентством "РИА Новости Украина" та повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 111 КК України.

В кінці 2013 року медіагрупа і агентство РИА Новости були розформовані указом президента Росії Володимира Путіна.



У 2014 році замість ліквідованого РИА Новости створено Міжнародне інформаційне агентство "Россия сегодня".