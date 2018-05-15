Силовики показали, что нашли в офисе "РИА Новости-Украина"

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Вторник, 15 мая 2018, 18:20

Решается вопрос о задержании руководителя агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и сообщении ему о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган 15 мая в Facebook.

 
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"Следствием установлено, что "Федеральное государственное унитарное предприятие" Международное информационное агентство "Россия сегодня", с целью проведения подрывной деятельности против Украины, в 2014 году, без предусмотренной законом Украины "Об информационных агентствах" государственной регистрации, создало "Росийское информационное агентство новости Украина", – пишет она.

По данным следствия, с помощью него в течение нескольких лет "украинское медиа- пространство наполнялось искаженной информацией о событиях в Украине, в том числе, всячески оправдывалась оккупация полуострова Крым Российской Федерацией".

 
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Отмечается, что по результатам проведенных следственных и негласных следственных действий была установлена ​​причастность граждан Украины к незаконной деятельности указанных медиа ресурсов в Украине.

Следователи утверждают, что в ходе расследования были получены доказательства того, что информация размещенная на интернет ресурсе "РИА Новости-Украина" содержит призывы направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.

"В настоящее время еще продолжаются обыски, однако в ходе их проведения уже выявлен значительный объем доказательственной информации, подтверждающий описанную противоправную деятельность", – отмечает Сарган.

 
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По окончании обысков будет решен вопрос о задержании лица, которое непосредственно руководило незаконным информационным агентством "РИА Новости Украина" и сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК Украины.

В конце 2013 года медиагруппа и агентство РИА Новости были расформированы указом президента России Владимира Путина.

В 2014 году вместо ликвидированного РИА Новости было создано Международное информационное агентство "Россия сегодня".

Темы: СМИ СБУ Росcия
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