Голова Госпсуду Миколаївщини потрапив у ДТП на незадекларованому авто

Голова Господарського суду Миколаївської області Костянтин Василяка став учасником серйозного ДТП на трасі під Миколаєвом.



Як повідомляє "Новости-N", позашляховик "Фольксваген Туарег", вантажний автомобіль "Сканія" і мікроавтобус "Фольксваген" зіткнулися на трасі Миколаїв – Херсон у селі Шевченкове ще ввечері в неділю, 13 травня.



Тепер стало відомо про причетність судді до цього.



За попередніми даними, Костянтин Василяка їхав на Volkswagen Touareg із боку Херсона в напрямку Миколаєва.

За словами очевидців, у селі Шевченкове "Туарег", намагаючись об'їхати ями на дорозі, зачепив їхав назустріч вантажівка Scania.

Після цього "Фольксваген" виїхав на зустрічну смугу і практично "лоб в лоб" зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen.

В результаті ДТП постраждали двоє людей, які їхали в мікроавтобусі. Медичну допомогу їм надали на місці.



Всі три автомобілі отримали механічні пошкодження.

Сам суддя Василяка не постраждав – від серйозних травм його врятували подушки безпеки.



За інформацією зі джерел в обласному господарському суді, сприяти аварії могло те, що два місяці тому Костянтин Василяка переніс серйозне захворювання. Після подібного роду хвороб щонайменше впродовж року не рекомендується сідати за кермо.



При цьому "НикВести" відзначають, що в декларації за 2017 рік Василяка не вказав, що володіє чи користується якимось автомобілем.



Суддя задекларував 704 750 гривень доходу за минулий рік, із яких 379 281 гривень – зарплата в господарському суді, решта – пенсія і відсотки від депозитів у банках. Разом із дружиною він зберігає на банківських рахунках 1,5 мільйона гривень.