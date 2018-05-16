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Глава Хозсуда Николаевщины попал в ДТП на незадекларированном авто

Среда, 16 мая 2018, 09:50

Глава Хозяйственного суда Николаевской области Константин Василяка стал участником серьезного ДТП на трассе под Николаевом.

Как сообщает "Новости-N", внедорожник "Фольксваген Туарег", грузовой автомобиль "Скания" и микроавтобус "Фольксваген" столкнулись на трассе Николаев – Херсон в селе Шевченково еще вечером в воскресенье, 13 мая.

Теперь стало известно о причастности судьи к этому.

По предварительным данным, Константин Василяка ехал на Volkswagen Touareg со стороны Херсона в направлении Николаева.

По словам очевидцев, в селе Шевченково "Туарег", пытаясь объехать ямы на дороге, зацепил ехавший навстречу грузовик Scania.

 

После этого "Фольксваген" выехал на встречную полосу и практически "лоб в лоб" столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.

 

В результате ДТП пострадали два человека, ехавшие в микроавтобусе. Медицинскую помощь им оказали на месте.

Все три автомобиля получили механические повреждения.

 

Сам судья Василяка не пострадал – от серьезных травм его спасли штатно сработавшие подушки безопасности.

По информации из источников в областном хозяйственном суде, способствовать аварии могло то, что два месяца назад Константин Василяка перенес серьезное заболевание. После подобного рода болезней как минимум в течение года не рекомендуется садится за руль.

При этом "НикВести" отмечают, что в декларации за 2017 год Василяка не указал, что владеет или пользуется каким-либо автомобилем.

Судья задекларировал 704 750 гривен дохода за прошлый год, из которых 379 281 гривен – зарплата в Хозяйственном суде, остальное – пенсия и проценты от депозитов в банках. Вместе с супругой он хранит на банковских счетах 1,5 миллиона гривен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПсудНиколаевская областьдекларации
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