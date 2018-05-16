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В коаліційній угоді партій Італії є пункт про скасування санкцій проти РФ – ЗМІ

Середа, 16 травня 2018, 10:56

Коаліційна угода щодо формування уряду Італії між "Рухом 5 зірок" та правою партією "Ліга" містить пункт про скасування санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Huffington Post Italia.

Видання повідомляє, що отримана ним копія угоди датується 14 травня і узгоджена лідерами обох партій, але підписів в угоді немає. Не виключено, що текст угоди ще буде змінений.

Відзначається, що балансування у зовнішній політиці - італійська спеціалізація, і новий уряд підтвердить керівні принципи останніх років.

З одного боку, в угоді підтверджується лояльність до НАТО, а Сполучені Штати визначаються як "привілейований союзник", а з іншого в тексті йдеться "про відкритість для Росії, яке сприймається не як загроза, а як економічний і торговельний партнер".

За інформацією видання, на вимогу "Ліги" в тексті угоди визначено "належне негайне скасування санкцій, введених проти Росії" та реабілітація Москви як "стратегічного партнера" в кризових районах, таких як Сирія, Лівія та Ємен.

Як відомо, лідер "Ліги" Маттео Сальвіні обіцяв після приходу в уряд зняти санкції проти Росії.

Слід зазначити, що для скасування європейських санкцій необхідна згода всіх країн ЄС.

Нагадаємо, у квітні регіональна рада Венето – північно-східного регіону Італії з центром у Венеції – підтримала резолюцію з закликом до уряду і ЄС скасувати санкції проти Росії.

 В 2016 році рада Венето підтримала резолюцію щодо визнання Криму частиною РФ та з закликом до італійського уряду скасувати санкції проти РФ. Після цього подібні резолюції прийняли і кілька інших регіонів Італії.

Європейська правда

Теми: ІталіяРосія
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