В коалиционном соглашении партий Италии есть пункт об отмене санкций против РФ - СМИ

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Среда, 16 мая 2018, 10:56

Коалиционное соглашение о формировании правительства Италии между "Движением 5 звезд" и правой партией "Лига" содержит пункт об отмене санкций против России.

Об этом сообщает Huffington Post Italia.

Издание сообщает, что полученная им копия соглашения датируется 14 мая и согласована лидерами обеих партий, однако подписей в документе нет. Не исключено, что текст соглашения еще будет изменен.

Отмечается, что балансирование во внешней политике – итальянская особенность, и новое правительство подтвердит руководящие принципы последних лет.

С одной стороны, в соглашении подтверждается лояльность к НАТО, а Соединенные Штаты определяются как "привилегированный союзник", а с другой – в тексте говорится "об открытости для России, которая воспринимается не как угроза, а как экономический и торговый партнер".

По информации издания, по требованию "Лиги" в тексте соглашения определена "немедленная отмена санкций, введенных против России" и реабилитация Москвы как "стратегического партнера" ​​в кризисных районах, таких как Сирия, Ливия и Йемен.

Как известно, лидер "Лиги" Маттео Сальвини обещал после прихода в правительство снять санкции против России.

Следует отметить, что для отмены европейских санкций необходимо согласие всех стран ЕС.

Напомним, в апреле региональный совет Венето - северо-восточного региона Италии с центром в Венеции – поддержал резолюцию с призывом к правительству и ЕС отменить санкции против России.

 В 2016 году совет Венето поддержала резолюцию о признании Крыма частью РФ и с призывом к итальянскому правительству отменить санкции против РФ. После этого подобные резолюции приняли и несколько других регионов Италии.

Европейская правда

Темы: Италия Росcия
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