ГПУ затримала одного з керівників розгону Майдану, суд відпустив його додому

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Середа, 16 травня 2018, 11:38

Печерський райсуд Києва відправив під нічний домашній арешт екс-чиновника МВС, підозрюваного у силовому розгоні Майдану, який з 2016 року перебував у розшуку.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Мова йде про заступника начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС у Києві.

Зазначається, що колишній чиновник МВС, виконуючи злочинний наказ, перевищив владу та службові повноваження та порушив норми закону, коли керував підрозділами "Беркуту" під час силового розгону Євромадану в ніч з 10 на 11 грудня 2013 року.    

У ході розслідування зазначеній особі 10 жовтня 2016 року оголосили про підозру за ч. 4 ст. 41 (виконання злочинного наказу), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади), ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів) КК України.

24 жовтня 2016 року екс-чиновника МВС оголосили в розшук.

Зловмисника затримали 5 травня.

"На підставі зібраних додаткових доказів йому повідомлено про зміну підозри у причетності останнього до організації силового розгону протестувальників у Києві 18 лютого 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Екс-чиновнику МВС інкримінують виконання злочинного наказу, перевищення влади, незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, вчинення злочину групою осіб (ч. 2 ст. 28), умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 121),  умисне вбивство малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (пп. 1, 5 ч. 2 ст. 115), вчинених проти понад 150 потерпілих.

Зазначається, що Печерський райсуд Києва, "незважаючи на раніше наданий дозвіл на затримання підозрюваного, перебування його тривалий час в розшуку та наявність інших ризиків, приймаючи до уваги тяжкість вчинених злочинів", відправив підозрюваного під нічний домашній арешт (22:00 до 06:00).

У ГПУ додали, що рішення суду оскаржили в апеляційному порядку.

Українська правда
Теми: Генпрокуратура Майдан суд
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