ГПУ задержала одного из руководителей разгона Майдана, суд отпустил его домой

Печерский райсуд Киева отправил под ночной домашний арест экс-чиновника МВД, подозреваемого в силовом разгоне Майдана, который с 2016 года находился в розыске.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Речь идет о заместителе начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД в Киеве.

Отмечается, что бывший чиновник МВД, выполняя преступный приказ, превысил власть и служебные полномочия и нарушил нормы закона, когда руководил подразделениями "Беркута" во время силового разгона Евромадана в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года.

В ходе расследования указанному лицу 10 октября 2016 года объявили о подозрении по ч. 4 ст. 41 (исполнение преступного приказа), ч. 2 ст. 365 (превышение власти), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов) УК Украины.

24 октября 2016 года экс-чиновника МВД объявили в розыск.

Злоумышленника задержали 5 мая.

"На основании собранных дополнительных доказательств ему сообщено об изменении подозрения в причастности последнего к организации силового разгона протестующих в Киеве 18 февраля 2014 года", - говорится в сообщении.

Экс-чиновнику МВД инкриминируют исполнение преступного приказа, превышение власти, незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, совершение преступления группой лиц (ч. 2 ст. 28), умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 2 ст. 121), умышленное убийство малолетнего ребенка или женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности, совершенное способом, опасным для жизни многих людей (п. 1, 5 ч. 2 ст. 115), совершенные против более 150 пострадавших.

Отмечается, что Печерский райсуд Киева, "несмотря на ранее предоставленное разрешение на задержание подозреваемого, пребывание его длительное время в розыске и наличие других рисков, принимая во внимание тяжесть совершенных преступлений", отправил подозреваемого под ночной домашний арест (22:00 до 06:00).

В ГПУ добавили, что решение суда обжаловали в апелляционном порядке.