Луценко вважає суд по держзраді Януковича "новим стандартом"

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Середа, 16 травня 2018, 13:04

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що змагальність та відкритість судового розгляду в справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича може стати "новим стандартом" в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, змагальність та відкритість судового розгляду "може стати новим стандартом, а ніхто хтось інший при зміні влади демократичним шляхом вже не зможе знизити цей стандарт".

Коментуючи питання, чи не виглядає позиція захисту в цьому процесі більш наступальною, Луценко відповів:

"Я повністю задоволений роботою військового прокурора (Руслана Кравченка - ред)  в процесі - він чітко і послідовно йде по обвинувальному акту, а захист агресивно, часто демагогічно відволікає процес на що завгодно, крім з'ясування обставин і причин підписання листа Януковичем".

Він зазначив, що захисту надані можливості для забезпечення прав Януковича, що свідчить про об'єктивність і змагальності судового слідства.

За його словами, адвокати говорять про те, що було в Криму, що було на Майдані і до Майдану і про все інше, що не має відношення до листа, яким екс-президент закликав Росію окупувати частину України.

"У західних країнах суддя переривав би будь-які відступи від суті обвинувального акта. Але, тим не менше, я просто щасливий, що процес йде ось так ", - сказав генпрокурор.

При цьому Луценко не став прогнозувати, коли можна очікувати рішення суду, підкресливши, що темпи судового слідства і хід процесу знаходяться у компетенції головуючого судді.

Оболонський райсуд Києва здійснює щодо Януковича спеціальне заочне судочинство, оскільки той не з'являється особисто на допити і в суд, ховаючись від правосуддя в Росії.

Януковича підозрюють в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Генеральна прокуратура розглядає як "незаперечне документальне підтвердження" державної зради Януковича його звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням про використання російських збройних сил для "відновлення законності, світу, правопорядку, стабільності і захисту населення України".

Українська правда
Теми: Луценко Генпрокуратура суд Янукович
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