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Луценко считает суд о госизмене Януковича "новым стандартом"

Среда, 16 мая 2018, 13:04

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что состязательность и открытость судебного рассмотрения в деле о госизмене экс-президента Виктора Януковича может стать "новым стандартом" в Украине.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, состязательность и открытость судебного рассмотрения "может стать новым стандартом, и никто другой при смене власти демократическим путем уже не сможет снизить этот стандарт".

Комментируя вопрос, не выглядит ли позиция защиты в этом процессе более наступательной, Луценко ответил:

"Я полностью удовлетворен работой военного прокурора (Руслана Кравченко - ред) в процессе – он четко и последовательно идет по обвинительному акту, а защита агрессивно, часто демагогично отвлекает процесс на что угодно, кроме выяснения обстоятельств и причин подписания письма Януковичем".

Он отметил, что защите даны возможности для обеспечения прав Януковича, что свидетельствует об объективности и состязательности судебного следствия.

По его словам, адвокаты говорят о том, что было в Крыму, что было на Майдане и до Майдана и обо всем другом ,что не имеет отношения к письму,  которым экс-президент призвал Россию оккупировать часть Украины.

"В западных странах судья прерывал бы любые отступления от сути обвинительного акта. Но, тем не менее, я просто счастлив, что процесс идет вот так", - сказал генпрокурор.

При этом Луценко не стал прогнозировать, когда можно ожидать решения суда, подчеркнув, что темпы судебного следствия и ход процесса находятся к компетенции председательствующего судьи.

Оболонский райсуд Киева осуществляет относительно Януковича специальное заочное судопроизводство, поскольку тот не является лично на допросы и в суд, скрываясь от правосудия в России.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Генеральная прокуратура рассматривает как "неоспоримое документальное подтверждение" государственной измены Януковича его обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об использовании российских вооруженных сил для "восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".

Украинская правда
Темы: ЛуценкоГенпрокуратурасудЯнукович
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