Чоловік, що кинув гранату в поліцейських, отримав 13 років в'язниці

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Середа, 16 травня 2018, 13:22

В Ізмаїлі Одеської області до 13 років ув'язнення засудили 33-річного місцевого мешканця, який гранатою підірвав правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

За її даними, зокрема, чоловіка визнано винним у незаконному придбанні та носінні вогнепальної зброї та боєприпасів, а також у замаху на вбивство працівників правоохоронного органу. Хоча сам він під час судового розгляду себе винним не визнав.

У прокуратурі розповіли, що в грудні 2015 року засуджений знайшов пістолет, патрони до нього та осколкову гранату РГД-5, які носив при собі. Одного дня його помітили зі зброєю у стані алкогольного сп’яніння і викликали поліцію.

"Однак зловмисник почав від них втікати та здійснив декілька пострілів із пістолета в сторону правоохоронців. Потім мешканець Ізмаїлу кинув у них гранату, внаслідок чого двом співробітникам поліції спричинено легкі тілесні ушкодження", - йдеться в повідомлені.

У прокуратурі додали, що ізмаїлець раніше уже засуджувався за крадіжку.

Українська правда
Теми: Одеська область суд в'язниця надзвичайна подія поліція
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