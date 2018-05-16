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Мужчина, бросивший гранату в полицейских, получил 13 лет тюрьмы

Среда, 16 мая 2018, 13:22

В Измаиле Одесской области к 13 годам заключения приговорили 33-летнего местного жителя, который гранатой подорвал правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

По ее данным, в частности, мужчина признан виновным в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в покушении на убийство работников правоохранительного органа. Хотя сам он во время судебного разбирательства себя виновным не признал.

В прокуратуре рассказали, что в декабре 2015 года приговоренный нашел пистолет, патроны к нему и осколочную гранату РГД-5, которые носил с собой. Однажды его заметили с оружием в состоянии алкогольного опьянения и вызвали полицию.

"Однако злоумышленник начал от них убегать и совершил несколько выстрелов из пистолета в сторону правоохранителей. Затем житель Измаила бросил в них гранату, в результате чего двум сотрудникам полиции нанесены легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что измаильца ранее уже приговаривали за кражу.

Украинская правда

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Темы: Одесская областьсудтюрьмачрезвычайное происшествиеполиция
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