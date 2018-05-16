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З Києва до Одеси влітку запустять додатковий Інтерсіті

Середа, 16 травня 2018, 14:15

На час літніх відпусток "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+, який курсуватиме з Києва до Одеси і в зворотному напрямку.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Інтерсіті+ № 761/762 курсуватиме щоденно з 15 червня по 2 вересня.

"Поїзд відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:10 та прибуватиме до Одеси о 13:24 із зупинками на станціях: Козятин (07:52-07:53), Вінниця (08:31-08:33), Жмеринка (09:07-09:09), Вапнярка (10:01-10:02) та Подільськ (11:17-11:18)", - повідомили в УЗ.

З Одеси він вирушатиме о 14:52 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 21:54.

15 травня в УЗ оголосили тендер із закупівлі 54 пасажирських вагонів з прогнозованою вартістю 1,521 мільярда гривень.

У наступні 10 років ПАТ "Укрзалізниця" планує переорієнтуватися на денні поїзди і зробити їх співвідношення з нічними 50 на 50.

Українська правда

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Теми: УкрзалізницяКиївОдеса
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