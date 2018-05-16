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Из Киева в Одессу летом запустят дополнительный Интерсити

Среда, 16 мая 2018, 14:15

На время летних отпусков "Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити +, который будет курсировать из Киева в Одессу и обратно.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Интерсити + № 761/762 будет курсировать ежедневно с 15 июня по 2 сентября.

"Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 06:10 и прибывать в Одессу в 13:24 с остановками на станциях: Казатин (07: 52-07: 53), Винница (08: 31-08: 33), Жмеринка (09 : 07-09: 09), Вапнярка (10: 01-10: 02) и Подольск (11: 17-11: 18) ", - сообщили в УЗ.

Из Одессы он будет отправляться в 14:52 и прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 21:54.

15 мая в УЗ объявили тендер по закупке 54 пассажирских вагонов с прогнозируемой стоимостью 1,521 миллиарда гривен.

В следующие 10 лет ПАО "Укрзализныця" планирует переориентироваться на дневные поезда и сделать их соотношение с ночными 50 на 50.

Украинская правда
Темы: УкрзализныцяКиевОдесса
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