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Прокуратура викрила мера, що прогуляв роботу для поїздки до Криму

Середа, 16 травня 2018, 14:23
Андрій Аксьонов

Міському голові Добропілля Донецької області Андрію Аксьонову повідомлено про підозру у підробленні офіційних документів задля незаконного відвідування окупованого Росією Криму.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

За її даними, посадовець підробляв табеля обліку робочого часу, де зазначалося, що він працював у місті в той час, коли насправді їздив до Криму в особистих справах.

"На підставі підроблених офіційних документів посадовцю було нараховано та виплачені бюджетні кошти", - зазначають у прокуратурі.

Там додали, що з метою приховання фактів відсутності на робочому місці посадовець у травні 2017 року надав до міської ради підроблений офіційний документ - листок непрацездатності.

15 травня прокуратура спільно з СБУ повідомили Аксьонову про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, використання підроблених документів) та ч. ч. 2,3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Також йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу та клопотання про відсторонення від посади.

Аксьонов обіймає посаду мера Добропілля з 18 листопада 2015 року.

Як повідомлялося, Андрій Аксьонов - відомий сепаратист, який відкрито підтримував так звану "ДНР" і займався організацією незаконного референдуму 11 травня 2014 року про відокремлення Донбасу від України.

У квітні 2014 року Аксьонов, коли ще був головою селища Новодонецьке, намагався перешкоджати патріотичному автопробігу прихильників вільної України. В той же час у своїх інтерв'ю Аксьонов стверджував, що зобов'язаний слідувати бажанням сепаратистів не тільки щодо приєднання до РФ, а й навіть якщо вони захочуть приєднатися до Гондурасу.

Його висловлювання збереглися на відеозаписі.

Українська правда
Теми: місцева владаКримпрокуратура
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