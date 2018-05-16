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Прокуратура разоблачила мэра, прогулявшего работу для поездки в Крым

Среда, 16 мая 2018, 14:23
Андрей Аксёнов

Градоначальнику Доброполья Донецкой области Андрею Аксёнову сообщили о подозрении в подделке документов для незаконного посещения оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По ее данным, чиновник подделывал табеля учета рабочего времени, где отмечалось, что он работал в городе в то время, как на самом деле ездил в Крым по личным делам.

"На основании поддельных официальных документов чиновнику были начислены и выплачены бюджетные средства", - отмечают в прокуратуре.

Там добавили, что с целью сокрытия фактов отсутствия на рабочем месте чиновник в мае 2017 года подал в городской совет поддельный официальный документ - листок нетрудоспособности.

15 мая прокуратура совместно с СБУ сообщили Аксёнову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов) и ч. ч. 2,3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Также ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения и ходатайство об отстранении от должности.

Аксёнов занимает должность мэра Доброполья с 18 ноября 2015 года.

Как сообщалось, Андрей Аксёнов - известный сепаратист, который открыто поддерживал так называемую "ДНР" и занимался организацией незаконного референдума 11 мая 2014 года об отделении Донбасса от Украины.

В апреле 2014 года Аксёнов, когда еще был главой поселка Новодонецкое, пытался препятствовать патриотическому автопробегу сторонников свободной Украины. Тогда же в своих интервью Аксёнов утверждал, что обязан следовать желаниям сепаратистов не только касательно присоединения к РФ, но даже если они захотят присоединиться к Гондурасу.

Его высказывания сохранились на видеозаписи.

Украинская правда
Темы: местная властьКрымпрокуратура
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