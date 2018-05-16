Синоптики обіцяють тепло, Карпатам – сильні дощі

Найближчої доби в Україні тепло збережеться в більшості областей, в Карпатах сильні дощі.



Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



У західних областях, вранці, вдень також у південних (крім Запорізької) та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза, в Карпатах і на Закарпатті сильні дощі; на решті території без опадів.



Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень при грозах місцями шквали 15-20 м/с.



Температура вночі 7-12°, вдень 21-26°, у західних областях 17-22°; у південних і східних областях вночі 11-16°, вдень 24-29°.



У Києві – без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 22-24°.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 17 травня найвища температура вдень була +30,7 в 1975 році, найнижча вночі +3,5 в 1936 році.



18 травня – короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.



Температура в західних областях вночі 7-12°, вдень 14-19°; на решті території вночі 10-15°, вдень 20-26°.



У Києві – вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, при грозі поривчастий. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.



16 травня о 9 годині ранку температура води в Чорному і Азовському морях була 17-22°, біля Одеси 15°, в Дніпрі біля Києва 18°.