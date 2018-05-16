Синоптики обещают тепло, Карпатам – сильные дожди

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Среда, 16 мая 2018, 15:07

В ближайшие сутки в Украине тепло сохранится в большинстве областей, в Карпатах сильные дожди.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

В западных областях, утром, днем также в южных (кроме Запорожской) и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем при грозах местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 21-26°, в западных областях 17-22°; в южных и восточных областях ночью 11-16°, днем 24-29°.

В Киеве – без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 мая самая высокая температура днем была +30,7 в 1975 году, самая низкая ночью +3,5 в 1936 году.

18 мая – кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 14-19°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 20-26°.

В Киеве – ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

16 мая в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 17-22°, возле Одессы 15°, в Днепре возле Киева 18°.

Темы: погода
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