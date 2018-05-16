Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко повідомив, чи піде в президенти

Середа, 16 травня 2018, 15:38
Луценко повідомив, чи піде в президенти

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що не має наміру брати участь в президентських виборах.

Про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я, напевно, єдиний не кандидат у президенти з великого кола моїх знайомих. Це продумане рішення. З самого початку моєї роботи тут, незважаючи на різні розмови, я точно некандидат в президенти", - сказав він.

За словами генпрокурора, його роль на виборах - "стриматися і не почати давати прямі оцінки популістам".

"Я буду намагатися говорити тільки одне - підтримайте тих, хто будує країну, а не тих, хто все критикує і дає нескінченні нездійсненні обіцянки", - підкреслив він.

Луценко також висловився за посилення повноважень парламенту. "Усі знають, що Арсеній Яценюк цього давно домагається. Я теж так вважаю, тільки менш публічно", - сказав він.

Крім того, глава ГПУ закликав до створення в країні нової правоцентристської партії.

"Думаю, що і "Народному фронту", і БПП, і низці інших партій давно пора зрозуміти, що самодостатні люди, середній і креативний клас, давно шукають не вождів, а стабільну політичну силу, яка відстоює їх інтерес", - підкреслив генпрокурор.

При цьому, на його думку, "старі партії вже не мають шансів". "Потрібно самоочищення, об'єднання і оновлення. Це стосується і назви, і керівництва, і цілей", - вважає він.

Чергові президентські вибори в Україні мають відбутися навесні 2019 року.

Теми: Луценковиборипрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
Усі новини...
Реклама: