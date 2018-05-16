Луценко повідомив, чи піде в президенти

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що не має наміру брати участь в президентських виборах.

Про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я, напевно, єдиний не кандидат у президенти з великого кола моїх знайомих. Це продумане рішення. З самого початку моєї роботи тут, незважаючи на різні розмови, я точно некандидат в президенти", - сказав він.

За словами генпрокурора, його роль на виборах - "стриматися і не почати давати прямі оцінки популістам".

"Я буду намагатися говорити тільки одне - підтримайте тих, хто будує країну, а не тих, хто все критикує і дає нескінченні нездійсненні обіцянки", - підкреслив він.

Луценко також висловився за посилення повноважень парламенту. "Усі знають, що Арсеній Яценюк цього давно домагається. Я теж так вважаю, тільки менш публічно", - сказав він.

Крім того, глава ГПУ закликав до створення в країні нової правоцентристської партії.

"Думаю, що і "Народному фронту", і БПП, і низці інших партій давно пора зрозуміти, що самодостатні люди, середній і креативний клас, давно шукають не вождів, а стабільну політичну силу, яка відстоює їх інтерес", - підкреслив генпрокурор.

При цьому, на його думку, "старі партії вже не мають шансів". "Потрібно самоочищення, об'єднання і оновлення. Це стосується і назви, і керівництва, і цілей", - вважає він.

Чергові президентські вибори в Україні мають відбутися навесні 2019 року.