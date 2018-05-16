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Луценко сообщил, пойдет ли в президенты

Среда, 16 мая 2018, 15:38
Луценко сообщил, пойдет ли в президенты

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что не намерен принимать участие в президентских выборах.

Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я, наверное, единственный не кандидат в президенты из большого круга моих знакомых. Это продуманное решение. С самого начала моей работы здесь, несмотря на разные разговоры, я точно не кандидат в президенты", - сказал он.

По словам генпрокурора, его роль на выборах – "сдержаться и не начать давать прямые оценки популистам".

"Я буду стараться говорить только одно – поддержите тех, кто строит страну, а не тех, кто все критикует и дает бесконечные невыполнимые обещания", - подчеркнул он.

Луценко также высказался за усиление полномочий парламента. "Все знают, что Арсений Яценюк этого давно добивается. Я тоже так считаю, только менее публично", - сказал он.

Кроме того глава ГПУ призвал к созданию в стране новой правоцентристской партии.

"Думаю, что и "Народному фронту", и БПП, и ряду других партий давно пора понять, что самодостаточные люди, средний и креативный класс, давно ищут не вождей, а стабильную политическую силу, отстаивающую их интерес", - подчеркнул генпрокурор.

При этом, по его мнению, "старые партии уже не имеют шансов". "Нужно самоочищение, объединение и обновление. Это касается и названия, и руководства, и целей", - считает он.

Очередные президентские выборы в Украине должны состояться весной 2019 года.

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Темы: Луценковиборыпрезидент
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