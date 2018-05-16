Екс-голова Держекоінспекції "забув" вказати в деклараціях майно на 4,6 млн

Національне агентство з протидії корупції направить до Національного антикорупційного бюро висновки щодо повної перевірки декларацій за 2015 та 2016 роки екс-голови Державної екологічної інспекції Андрія Заїки.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що Заїка у декларації за 2015 рік не вказав власну земельну ділянку у Ялті, ділянку дружини в Київській області та 3 земельні ділянки матері в Київській та Чернігівській областях.

Також він не задекларував автомобілі дружини Mazda 5 і матері Nissan Qashqai та дохід від продажу свого прогулянкового катера.

Крім того у відомстві додають, що голова Держекоінспекції у декларації за 2016 рік не вказав автомобіль Peugeot 2008, придбаний його матір’ю в цьому ж році, а також дохід, отриманий нею та дружиною від продажу об’єктів нерухомого та рухомого майна: двох земельних ділянок, житлового будинку, квартири, бази відпочинку та двох автомобілів.

Повідомляється, що посадовець також не вказав в обох деклараціях фінансові зобов’язання перед банком за кредитним договором, які виконав лише у 2017 році.

"Крім того, за результатами перевірки встановлено, що посадовець отримував від Нацбанку ліцензію на здійснення інвестицій за кордоном. Надаючи пояснення Національному агентству, Андрій Заїка підтвердив, що придбав корпоративні права за кордоном, однак якої компанії – не повідомив", - зазначили у НАЗК.

У Нацагентстві наголосили, що загалом у кожній декларації чиновника виявлено невідображення об’єктів декларування на суму більше 4,6 млн грн.

Як повідомлялося, 22 лютого 2017 року Андрія Заїку звільнили із посади голови Державної екологічної інспекції України.

Раніше уряд доручив провести службове розслідування щодо діяльності Заїки на посаді, тож посадовця тимчасово відсторонили від виконання обов'язків.

Крім того, була створена комісія Мінприроди з перевірки діяльності Держекоінспекції щодо стану реалізації політики у сфері державного нагляду (контролю) з червня 2015 року по січень 2017 року, та розпочалась перевірка.

Вказана комісія встановила, що у діях Заїки були "ознаки дисциплінарних проступків".

Міністру екології рекомендували направити до правоохоронних органів Акт про результати перевірки Держекоінспекції з усіма матеріалами для розгляду та реагування.