Экс-глава Госэкоинспекции "забыл" указать в декларациях имущество на 4,6 млн

Национальное агентство по противодействию коррупции направит в Национальное антикоррупционное бюро выводы о полной проверке деклараций за 2015 и 2016 годы экс-главы Государственной экологической инспекции Андрея Заики.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что Заика в декларации 2015 года не указал собственный земельный участок в Ялте, участок жены в Киевской области и 3 земельных участка матери в Киевской и Черниговской областях.

Также он не задекларировал автомобили жены Mazda 5 и матери Nissan Qashqai и доход от продажи своего прогулочного катера.

Кроме того, в ведомстве добавляют, что глава Госэкоинспекции в декларации за 2016 год не указал автомобиль Peugeot 2008, приобретенный его матерью в этом же году, а также доход, полученный ею и женой от продажи объектов недвижимого и движимого имущества: двух земельных участков, жилого дома, квартиры, базы отдыха и двух автомобилей.

Сообщается, что чиновник также не указал в обоих декларациях финансовые обязательства перед банком по кредитному договору, которые выполнил только в 2017 году.

"Кроме того, по результатам проверки установлено, что чиновник получал от Нацбанка лицензию на осуществление инвестиций за рубежом. Предоставляя объяснения Национальному агентству, Андрей Заика подтвердил, что приобрел корпоративные права за рубежом, однако какой компании - не сообщил ", - отметили в НАПК.

В Нацагентстве отметили, что в целом в каждой декларации чиновника обнаружено неотражение объектов декларирования на сумму более 4,6 млн грн.

Как сообщалось, 22 февраля 2017 года Андрея Заику уволили от должности главы Государственной экологической инспекции Украины.

Ранее правительство поручило провести служебное расследование по деятельности Заики в должности, и чиновника временно отстранили от выполнения обязанностей.

Кроме того, была создана комиссия Минприроды по проверке деятельности Госэкоинспекции о состоянии реализации политики в сфере государственного надзора (контроля) с июня 2015 года по январь 2017 года, и началась проверка.

Указанная комиссия установила, что в действиях Заики были "признаки дисциплинарных проступков".

Министру экологии рекомендовали направить в правоохранительные органы Акт о результатах проверки Госэкоинспекции со всеми материалами для рассмотрения и реагирования.