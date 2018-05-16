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Акцію "вишиванка – ваш проїзний" урізали до 2 станцій метро

Середа, 16 травня 2018, 16:55

Акція безоплатного проїзду у вишиванці проходитиме 17 травня в столичному метрополітені на двох станціях замість шести, як було заявлено раніше.

Про це інформує речниця КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон у своєму Facebook.

"Через неорганізованість ГО "Всесвітній день вишиванки" заявлена акція безоплатного проїзду у вишиванці проходитиме з 8 до 11 ТІЛЬКИ на двох станціях "Хрещатику"(вихід до вулиці Хрещатик) та "Майдані Незалежності", – пише вона.

 

Раніше повідомлялося, що Громадська організація "Всесвітній дня вишиванки", Київський метрополітен та ПриватБанк підготували спільний проект.

"Якщо 17 травня будете у вишитій сорочці - представники Приватбанку оплатять Вам проїзд безконтактною банківською карткою", – йшлося у повідомленні комунальників.

В акції мали взяти участь 6 станцій метро: "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Золоті ворота", "Либідська", "Університет", "Арсенальна".

17 травня відзначається Всесвітній день вишиванки.

Українська правда

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Теми: Київметро
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