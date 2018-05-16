Акцию "вышиванка - ваш проездной" урезали до 2 станций метро

Акция бесплатного проезда в вышиванке пройдет 17 мая в столичном метрополитене на двух станциях вместо шести, как было заявлено ранее.

Об этом информирует пресс-секретарь КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в своем Facebook.

"Из-за неорганизованности ОО" Всемирный день вышиванки "заявлена ​​акция бесплатного проезда в вышиванке будет проходить с 8 до 11 ТОЛЬКО на двух станциях "Крещатике" (выход к улице Крещатик) и "Майдане Незалежности", - пишет она.

Ранее сообщалось, что Общественная организация "Всемирный день вышиванки", Киевский метрополитен и Приватбанк подготовили совместный проект.

"Если 17 мая будете в вышитой рубашке – представители Приватбанка оплатят Вам проезд бесконтактной банковской карточкой", - говорилось в сообщении коммунальщиков.

В акции должны были принять участие 6 станций метро: "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Золотые ворота", "Лыбидская", "Университет", "Арсенальная".

17 мая отмечается Всемирный день вышиванки.