Під Дніпром викопали мішки з речами загиблих під Іловайськом бійців

Під Дніпром викопали 36 мішків з речами загиблих під Іловайськом воїнів.

Про це повідомив у Facebook депутат міськради Кривого Рогу Микола Колесник.

"Викопуємо форму, берці, ремені, кобури, мішки з моргу, з бірками", - написав він.

За словами депутата всі 36 мішків на одне сільгоспгосподарство завезли у 2014 році на прохання тодішнього голови Таромського відділку міліції, щоб "підсушити трохи".

У зв’язку з цим Колесник звернувся до правоохоронців.

"Все внесено до ЄРДР. Покази надані", - написав пізніше він.

В коментарі "Українській правді" Колесник розповів, що покази надали і власники фермерського господарства.

Колесник вважає таке "поховання" не єдиним і не здивується, якщо на сусідніх угіддях позакопували й інші речі загиблих українських воїнів.

"Я не впевнений, що таких "поховань" ми не знайдемо надалі, така практика була поширена у міліціянтів. Може, речі розвезли і на інші господарства", - сказав він.

"Поліція повинна була описати ці речі, їх мали б поховати, але їх забрали і, щоб не колупатися з ними, оскільки вони були в крові і вже мали запах, керівник поліцейського відділку відвіз всі речі на територію Таромського рибгоспу і, користуючись службовим становищем, попросив, щоб вони там трішки підсушилися. Після цього він ні разу туди не приїхав", - розповів Колесник.

Речі пробули там з осені 2014 року.

"Коли ми почали копати – відчули трупний запах. Викликали слідчо-оперативну групу, разом з оперативниками почали описувати ці речі", - сказав він.

Серед знахідок радіостанція, дитячі листи в кишенях, особисті речі, форми, нагороди.

"Перше, що ми знайшли, коли почали копати - це медаль батальйону під номером 0019, яку вручали на опорних пунктах під Іловайськом, після цього у мене почали трястися руки", - додав депутат.

Водночас, керівник місії "Чорний тюльпан" Ярослав Жилкін в ефірі телеканалу "112 Україна" розповів, що про 36 мішків їм розповіли фермери. Організації вдалося ж розкопати і зібрати всього 6 мішків.

Прес-секретар поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська розповіла в коментарі УП, що наразі невідомо чиї це речі, і яким чином вони потрапили на територію господарства.

"Призначили службове розслідування стосовно того, хто безпосередньо віддав їх на збереження фермеру", - сказала вона.

Старчевська не змогла прокоментувати звинувачення на адресу керівника місцевої міліції (у 2014 році), але сказала, що в органах він більше не працює.

За її словами, у 2014 році на Дніпропетровщину привезли 98 загиблих під Іловайським бійців. У 4 міській лікарні військових ідентифіковували за результатами експертизи, після чого речі віддавалися родичам загиблих.

"Стосовно того, чиї це речі? Я відповісти наразі не можу. Ми будемо уточнювати це в рамках розслідування. Стосовно того, що речі віддали на збереження, то порушень, на сьогодні, у цьому ми не вбачаємо, але чому їх не забрали і, на якій підставі вони були закопані, ми будемо дізнаватися", - пояснила прес-секретар.

У поліції додали, що речі передали на зберігання фермеру через відсутність приміщення з відповідними санітарними нормами у відділенні поліції.

За словами Старчевської, у 2014 році приймалося рішення про утилізацію подібних речей, але не таким чином.