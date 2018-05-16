Под Днепром выкопали мешки с вещами погибших под Иловайском бойцов

Под Днепром выкопали 36 мешков с вещами погибших в Иловайске воинов.

Об этом сообщил в Facebook депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник.

"Выкапываем форму, берцы, ремни, кобуры, мешки из морга с бирками", - написал он.

По словам депутата все 36 мешков на одно из сельских хозяйств завезли в 2014 году по просьбе тогдашнего председателя Таромского отделения милиции, чтобы "подсушить немного".

В связи с этим Колесник обратился к правоохранителям.

"Все внесено в ЕРДР. Сведения предоставлены", - написал позже он.

В комментарии "Украинской правде" Колесник рассказал, что свои показания дали и владельцы фермерского хозяйства.

Колесник считает такое "захоронения" не единственным и не удивится, если на соседних угодьях закопали и другие вещи погибших украинских воинов.

"Я не уверен, что таких "захоронений" мы не найдем в дальнейшем, такая практика была распространена в милициянтов. Может их развезли и на другие хозяйства", - сказал он.

"Полиция должна была описать эти вещи, их должны были похоронить, но их забрали и, чтобы не ковыряться с ними, поскольку они были в крови и уже имели трупный запах, руководитель полицейского участка отвез все вещи на территорию Таромского рыбхоза и, пользуясь служебным положением, попросил, чтобы они там немного подсохли. После этого он ни разу туда не приехал", - рассказал Колесник.

Вещи пробыли там с осени 2014 года.

"Когда мы начали копать - почувствовали трупный запах. Вызвали следственно-оперативную группу, вместе с оперативниками начали описывать эти вещи", - сказал он.

Среди находок радиоактивная станция, детские письма в карманах, личные вещи, формы, награды.

"Первое, что мы нашли, когда начали копать, - это медаль батальона под номером 0019, которую вручали на опорных пунктах в Иловайске, после этого у меня начали трястись руки", - добавил депутат.

В то же время, руководитель миссии "Черный тюльпан" Ярослава Жилкина в эфире телеканала "112 Украина" рассказал, что о 36 мешках им рассказали фермеры. Организации же удалось раскопать и собрать всего 6 мешков.

Фермеры сами их прикопали, поскольку вещи имели запах, на который собирались животные.

Пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская рассказала в комментарии УП, что пока неизвестно чьи это вещи, и каким образом они попали на территорию хозяйства.

"Назначили служебное расследование относительно того, кто непосредственно отдал их на хранение фермеру", - сказала она.

Старчевская не смогла прокомментировать обвинения в адрес руководителя местной милиции (в 2014 году), но сказала, что в органах он больше не работает.

По ее словам, в 2014 году в Днепропетровскую область привезли 98 погибших под Иловайском бойцов. В 4 городской больнице военных идентифицировали по результатам экспертизы, после чего вещи отдавались родственникам погибших.

"Относительно того, чьи это вещи? Я ответить пока не могу. Мы будем уточнять это в рамках расследования. Что касается того, что вещи отдали на хранение, то нарушений, на сегодня, в этом мы не видим, но почему их не забрали и на каком основании они были закопаны, мы будем узнавать", - пояснила пресс-секретарь.

Она добавила, что в 2014 году принималось решение об утилизации подобных вещей, но не таким образом.