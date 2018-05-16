Комітет сенату США схвалив кандидатуру Гаспел на пост глави ЦРУ

Комітет з розвідки сенату США схвалив кандидатуру Джини Гаспел на пост глави ЦРУ.

Про це повідомляє Associated Press.

Кандидатуру Гаспел підтримали 10 членів комітету, а п'ять - висловилися проти.

Як зазначається, серед тих, хто проголосував на користь Гаспел також є представники демократів.

Очікується, що сенат заголом голосуватиме за її кандидатуру вже цього тижня.

Її висунення відновило обговорення суворої програми тортур, проведених ЦРУ щодо підозрюваних в тероризмі після 11 вересня. Гаспел присягнулася не перезапускати таку програму, але відмовилася розкривати деталі про свою в ній участь.

Джина Гаспел очолить ЦРУ після Майка Помпео, який 26 квітня став держсекретарем США.

Європейська правда