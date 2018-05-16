Комитет Сената США одобрил кандидатуру Хаспел на пост главы ЦРУ

Комитет по разведке Сената США одобрил кандидатуру Джины Хаспел на пост главы ЦРУ.

Об этом сообщает Associated Press.

Кандидатуру Хаспел поддержали 10 членов комитета, а пять - высказались против.

Как отмечается, среди тех, кто проголосовал в пользу Хаспел, были также представители демократов.

Ожидается, что Сенат будет голосовать за ее кандидатуру на этой неделе.

Выдвижение Хаспел возобновило обсуждение суровой программы пыток, проведенных ЦРУ в отношении подозреваемых в терроризме после 11 сентября. Хаспел поклялась не перезапускать эту ​​программу, но отказалась раскрывать детали о своем участии в ней.

Джина Хаспел возглавит ЦРУ после Майка Помпео, который 26 апреля будет стал госсекретарем США.

Европейская правда