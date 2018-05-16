Комитет Сената США одобрил кандидатуру Хаспел на пост главы ЦРУ

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Среда, 16 мая 2018, 17:38

Комитет по разведке Сената США одобрил кандидатуру Джины Хаспел на пост главы ЦРУ.

Об этом сообщает Associated Press.

Кандидатуру Хаспел поддержали 10 членов комитета, а пять - высказались против.

Как отмечается, среди тех, кто проголосовал в пользу Хаспел, были также представители демократов.

Ожидается, что Сенат будет голосовать за ее кандидатуру на этой неделе.

Выдвижение Хаспел возобновило обсуждение суровой программы пыток, проведенных ЦРУ в отношении подозреваемых в терроризме после 11 сентября. Хаспел поклялась не перезапускать эту ​​программу, но отказалась раскрывать детали о своем участии в ней.

Джина Хаспел возглавит ЦРУ после Майка Помпео, который 26 апреля будет стал госсекретарем США.

Европейская правда

Темы: США
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