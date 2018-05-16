Парламентський комітет не підтримав антикорупційну стратегію НАЗК

Комітет з питань запобігання і протидії корупції ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді повернути на доопрацювання проект Антикорупційної стратегії на 2018–2020 роки.

Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з протидії корупції.

Зазначається, що проект стратегії був розглянутий на комітеті у середу, 16 травня.

У відомстві наголосили, що проект готувався з урахуванням думки Громадської ради при НАЗК та представників громадського суспільства, серед яких Центр політико-правових реформ, Антикорупційний штаб, Фундація "Відкрите суспільство", а також експертів Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні та Програми розвитку ООН в Україні.

Також там додали, що пізніше документ був опрацьований та підтриманий зазначеними експертами.

"Таким чином, на розгляд Верховної Ради України надійшов консолідований проект Антикорупційної стратегії, що був підготовлений з урахуванням громадської думки та експертних пропозицій міжнародних партнерів", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК заявили, що за відсутності належної підтримки парламентським Комітетом проекту Антикорупційної стратегії на 2018–2020 роки Україна може залишитися без програмного документа у сфері запобігання та протидії корупції на наступні роки, оскільки строк дії попередньої стратегії завершився ще в 2017 році.