Парламентский комитет не поддержал антикоррупционную стратегию НАПК

Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции принял решение рекомендовать Верховной Раде вернуть на доработку проект Антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по противодействию коррупции.

Отмечается, что проект стратегии был рассмотрен на комитете в среду, 16 мая.

В ведомстве подчеркнули, что проект готовился с учетом мнения Общественного совета при НАПК и представителей гражданского общества, среди которых Центр политико-правовых реформ, Антикоррупционный штаб, Фонд "Открытое общество", а также экспертов Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине и Программы развития ООН в Украине.

Также там добавили, что позже документ был разработан и поддержан указанными экспертами.

"Таким образом, на рассмотрение Верховной Рады Украины поступил консолидированный проект Антикоррупционной стратегии, который был подготовлен с учетом общественного мнения и экспертных предложений международных партнеров", - говорится в сообщении.

В НАПК заявили, что при отсутствии должной поддержки парламентским Комитетом проекта Антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы Украина может остаться без программного документа в сфере предотвращения и противодействия коррупции в последующие годы, поскольку срок действия предыдущей стратегии завершился еще в 2017 году.